Ragazzo di 25 anni torturato e ucciso, killer incastrati dalla chat: "Sei andato oltre..."

Nuovo tassello nelle indagini per l'omicidio di Kaled Maroufi, il 25enne tunisino senza fissa dimora torturato a morte a Bologna il 12 luglio scorso. Maroufi è stato seviziato perché sospettato di essersi impossessato di parte della refurtiva frutto delle rapine commesse a Rimini nei giorni precedenti con la complicità di quelli che poi sono diventati suoi aguzzini. Sono stati arrestati in Germania, dove erano fuggiti, gli ultimi due dei cinque presunti responsabili dell'omicidio. Sono due ventenni anche loro tunisini.

Le indagini condotte dal Nucleo investigativo dei carabinieri di Bologna hanno permesso di ricostruire gli spostamenti degli ultimi due sospettati, anche attraverso la comparazione delle celle telefoniche dal luogo dell'omicidio al sistema wi-fi dei treni sui quali sono saliti. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, subito dopo l'omicidio i due arrestati di oggi erano fuggiti in Germania, mentre gli altri tre indagati avevano tentato la fuga in Francia ed erano stati arrestati già il 13 luglio a Ventimiglia. Per due di loro fu subito disposta la custodia in carcere da parte del tribunale di Imperia, mentre il terzo venne inizialmente rimesso in libertà ed è poi finito in carcere a dicembre, all'esito degli accertamenti svolti dai militari.

I due 20enni, colpiti da mandato di arresto europeo, sono invece stati rintracciati dalla polizia tedesca sulla base delle indicazioni fornite dai carabinieri di Bologna. Uno dei due si trovava in carcere a Mannheim, dove era stato arrestato poco più di un mese fa per avere usato monete false, mentre l'altro è stato preso nei giorni scorsi a Karlsruhe. Nei confronti dei due, concludono i militari, sono state avviate le procedure di estradizione.

Durante la fuga i cinque sono sempre rimasti in contatto, comunicando con messaggi in cui si accusavano reciprocamente della morte di Kaled. "Mi stai dicendo che il ragazzo è morto?", scrive uno. "Io ti avevo detto di torchiarlo piano e tu sei andato oltre", è la risposta. E poi c'è un video, trovato nel cellulare di uno degli indagati, in cui si vede l'ultimo arrestato in Germania torturare la vittima, legata a una sedia, con un coltello. "L'avete visto il ladro, qui, che ha un tatuaggio con scritto mamma?", dice quest'ultimo, mentre probabilmente pratica a Kaled dei tagli proprio sul tatuaggio. È stato riconosciuto grazie alle cicatrici presenti sull'avambraccio della mano che impugna il coltello e grazie alla voce, che è la stessa dei messaggi vocali inviati dal treno e in alcuni video su Facebook. Il video è di 32 secondi, ma le torture sono durate tra le tre e le quattro ore, durante le quali la vittima è stata colpita da pugni, calci e coltellate in ogni parte del corpo.