Omicidio Klodiana Vefa, lo strazio dell'amica: "Non ha denunciato per i figli, dovevo farlo io"

Emergono nuovi dettagli sull’omicidio di Klodiana Vefa, la 35enne di origini albanesi uccisa giovedì sera 28 settembre dal marito non più convivente in mezzo alla strada a colpi d'arma da fuoco a Castelfiorentino (Firenze). Il corpo senza vita di Alfred Vefa, muratore di 44 anni, è stato poi trovato in una zona isolata del comune di San Casciano in Val di Pesa, a circa una ventina di km di distanza dal luogo del delitto: si è sparato un colpo alla testa.

"Se ti rifai una vita ti uccido" le aveva detto in più occasioni. Klodiana, mamma di due figli di 14 e di 17 anni, stava provando a ricostruirsi una vita ma lui continuava a minacciarla: "Se non la smetti, ti uccido". Poi il tragico epilogo. Non si dà pace l'amica e confidente di Klodiana: "Dovevo denunciare io il suo killer".

"Doveva denunciarlo. Non averla convinta resterà il mio rimpianto", ha dichiarato la donna in un’intervista a Qn confessando di essersi barricata in casa dopo l’omicidio perché temeva anche per la sua vita: "Quell’uomo odiava anche me". "Più di una volta gli ho detto: se non ti denuncia lei per l’inferno che le stai facendo passare, lo faccio io". Ma Kloridiana non voleva, anche se si sentiva in pericolo. Non lo ha denunciato perché temeva che avrebbe potuto fare del male ai loro figli per colpire lei. "Dovevo farlo io", ripete ora l'amica dichiarando di provare "un dolore insopportabile e un rimpianto che mi tormenterà per sempre".

