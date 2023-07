Kristina Gallo uccisa nella sua casa: l'ex fidanzato condannato a 30 anni

Trent'anni di carcere. Questa la condanna inflitta dal gup di Bologna Sandro Pecorella a Giuseppe Cappello, ritenuto colpevole dell'omicidio di Kristina Gallo, la 27enne trovata morta nella sua abitazione di Bologna il 26 marzo del 2019.

Kristina è stata trovata in casa nuda e con le gambe sotto al letto. Inizialmente la morte è stata attribuita a "cause naturali", poi la svolta nelle indagini. I rilievi fatti dai carabinieri del Ris di Parma e dalla polizia postale, insieme a nuovi esami sui campioni biologici e a una ricostruzione in 3D della scena del delitto, hanno portato all'arresto, nel mese di luglio dell'anno scorso, di Cappello che è l'ex fidanzato 45enne della donna. L'analisi dei tabulati telefonici ha portato alla luce anche migliaia di messaggi inviati da Cappello a Kristina Gallo. "Tu vieni con me fino alla fine", "Ti apro la testa", "Ti massacro di botte", sono alcune delle frasi inviate alla giovane.

Il processo si è svolto col rito abbreviato. Sono state inoltre disposte provvisionali per 100.000 euro a favore dei familiari, assistiti dagli avvocati Francesco Cardile e Cesarina Mitaritonna, oltre a 10.000 euro per l'associazione "La caramella buona" (associazione che tutela donne e minori, ndr), rappresentata dall'avvocato Barbara Iannuccelli.

"Da parte dei familiari di Kristina Gallo c'è stata una reazione composta alla sentenza di oggi, come composto è sempre stato il loro atteggiamento dall'inizio di questa vicenda. Sono soddisfatti, ma il primo pensiero del padre di Kristina e del suo ex compagno, cioè il padre della figlia, è che dovranno spiegare a una bambina che la sua mamma non è morta di morte naturale, ma è stata uccisa. E questo ci sembra un pensiero di encomiabile civiltà e sensibilità", dicono gli avvocati Cesarina Mitaritonna e Francesco Cardile, difensori dei familiari della giovane donna. "Vogliono poi ringraziare i carabinieri che non hanno mai mollato, anche nei momenti più difficili dell'indagine, e il procuratore aggiunto per la serietà dimostrata nella ricerca della verità", aggiungono i due legali. La difesa di Cappello annuncia ricorso in appello.

