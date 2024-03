Uomo trovato morto in strada: colpito con calci e pugni, poi si è accasciato

Giallo a L'Aquila dove un uomo è stato trovato morto in strada. I fatti sono avvenuti intorno alle 18 di venerdì in via Fortebraccio, ai piedi della scalinata della basilica di San Bernardino. Si sospetta un omicidio. La vittima è un uomo di età compresa tra i 50 e i 60 anni. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato picchiato, forse da due persone. Non è chiaro se tra i tre ci sia stato un litigio o altro. Fatto sta che l'uomo è stato picchiato violentemente. Avrebbe provato ad allontanarsi, ma dopo aver fatto pochi passi si è accasciato a terra morto.

La polizia ha avviato le indagini. Ogni pista investigativa è aperta. Il decesso potrebbe anche essere dovuto a un infarto, ma il pestaggio sarebbe stato brutale. Secondo alcuni testimoni la vittima sarebbe stata presa a calci e pugni anche quando era a terra. Al momento non è noto il movente, ma tra le ipotesi c'è anche quella di una rapina sfociata nel sangue.

