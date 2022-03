Omicidio a Lamezia Terme: si costituiscono due uomini

Nessun agguato. Ad uccidere Luigi Trovato e a ferire il fratello Luciano e una terza persona sono stati due uomini, che avrebbero però reagito ad un'aggressione ai loro danni da parte delle vittime. E’ proprio quello che sostengono i due presunti killer, che si sono costituiti ai carabinieri autoaccusandosi di essere i responsabili dell’omicidio di Lamezia Terme. A convincersi a consegnarsi alle forze dell’ordine, la consapevolezza di essere ormai stati identificati dai carabinieri, che avevano stretto il cerchio intorno ai due uomini, nelle indagini a cui collabora anche la polizia, sotto le direttive della Dda di Catanzaro. L’aggressione da parte dei fratelli Trovato sarebbe da collegare a contrasti tra le vittime ed i loro rivali, motivati, presumibilmente, da questioni d'interesse.

L’omicidio si è consumato ieri, quando Luigi Trovato è stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco, vicino alla sua auto. Se in un primo momento, il 52enne sembrava essere stato vittima di un agguato non appena sceso dall'auto, adesso sembra cambiare la dinamica dei fatti. Il 52enne era stato trasportato in ospedale ma le sue condizioni erano apparse subito gravi ed è deceduto durante il tragitto. Nell'agguato sono rimaste ferite altre due persone: il fratello della vittima, Luciano Trovato, le cui condizioni sarebbero serie e un terzo uomo.