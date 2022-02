Esce di casa e lo uccidono con dieci colpi di pistola

A Lanciano, in provincia di Chieti, Francesco De Florio De Grandis, 72 anni, è stato ucciso oggi a colpi d'arma da fuoco. Il figlio ha riferito che l'uomo era uscito di casa stamattina intorno alle 8 per andare a piedi in centro come faceva di solito. Percorse alcune decine di metri, è stato crivellato.

Sgomento in città. La vittima, conosciuta come 'Ciccillo' era un artista, faceva il pittore e abitava in via Cipollone, nel quartiere Santa Rita. I colpi d'arma da fuoco sparati - secondo le prime ricostruzioni degli investigatori dell'Arma - sarebbero una decina. "Mio padre non aveva conti in sospeso con nessuno, non aveva denunce, era tranquillissimo. Secondo me hanno fatto il tiro a bersaglio, poteva capitarci chiunque", ha detto il figlio dell'uomo ai media locali.

Sul posto, Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani e ambulanze del 118. Sono in corso le indagini. E' giallo.