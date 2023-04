Piero Luigi Landriani ucciso con almeno 10 coltellate, il giallo della lite e la chiamata al 118

Almeno dieci coltellate al torace, colpi in rapida sequenza che lo hanno lasciato senza vita in un lago di sangue nella sua casa. È morto così Piero Luigi Landriani, il 69enne ucciso martedì sera in via dei Panigarola a Milano. I fendenti sferrati contro di lui potrebbero essere stati anche più di dieci, per il medico legale non è ancora stato possibile stabilire con certezza il numero.

I contorni dell'omicidio sono poco chiari. Gli investigatori della Squadra mobile stanno sentendo diverse persone e nell'appartamento proseguono i rilievi.

Quello che sappiamo è che ad allertare le forze dell'ordine, alle 23.30 di martedì sera, è stata la coinquilina di Landriani. Gli agenti al loro arrivo hanno trovato in casa la donna, 48enne brasiliana, che ha raccontato di una presunta lite avvenuta poco prima tra la vittima e due nordafricani. Secondo la versione della donna, la discussione sarebbe avvenuta in un'altra stanza dell'abitazione e lei non avrebbe assistito. Lei però avrebbe chiamato il 118, che poi ha allertato la polizia. Gli inquirenti vogliono capire se ha detto la verità, quale fosse il rapporto con la vittima.

La porta dell'appartamento non risulta forzata quindi Landriani, o la donna stessa, avrebbe aperto la porta a chi poi ha commesso l'omicidio.

Alcuni vicini, come appreso da MilanoToday, hanno riferito di continui litigi tra l'anziano e la coinquilina. L'ultimo proprio nella serata di martedì, poco prima dell'omicidio. In quell'abitazione di proprietà della Regione i due vivevano da giugno 2022, con regolare contratto di affitto intestato solo a lui. Avevano anche una cagnolina.

Il 69enne avrebbe dei vecchissimi precedenti di polizia, nulla di particolarmente rilevante. I vicini descrivono Landriani come un uomo tranquillo. Per camminare usava un bastone, necessario per ovviare ai problemi di salute che da qualche anno lo affliggevano. Ricordano le sue continue uscite con la cagnolina. Domenica scorsa, durante una delle solite uscite, la cucciola era sfuggita al controllo di Landriani e della donna ed era stata investita da un'auto per poi essere salvata da altri residenti di zona e affidata al canile. Pare che anche quella sera l'uomo e la 49enne avesse discusso.