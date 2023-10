Laura Pin morta in casa, l'autopsia smentisce il marito: "Nessuna caduta, è stata picchiata"

Laura Pin, la donna di 74 anni di Fiume Veneto (Pordenone), trovata morta lo scorso 28 giugno in casa, non è caduta dal letto. Sarebbe invece stata picchiata a mani nude. Lo ha stabilito l'autopsia eseguita dal medico legale Antonello Cirnelli. Il parere del consulente smentisce di fatto la tesi del marito della vittima, Severino Stin. L'uomo, 75 anni, è indagato per omicidio aggravato e aveva riferito di una caduta.

Secondo il consulente della Procura, il trauma cranico con una vasta emorragia cerebrale riscontrato sul cadavere di Laura Pin sarebbe invece riconducibile a percosse. Sul volto e sulla testa sono stati evidenziati ematomi ed ecchimosi che sono compatibili con lesioni causate da corpi contundenti o da colpi inferti a mani nude. Dall'esame autoptico è anche emerso che il decesso è riconducibile al 27 giugno, giorno prima del ritrovamento del cadavere.

Il marito di Laura Pin è al momento il solo accusato per l'omicidio. Risulta indagato in stato di libertà ed è tornato nella propria abitazione, nel frattempo dissequestrata dopo l'ultimazione dei rilievi scientifici.

