Franco "Gige" Campagnari ucciso a coltellate dal figlio Marco: il giallo del movente

A Lazise (Verona) sono ore di sgomento: venerdì un uomo è stato ucciso a coltellate. Per l'omicidio è stato fermato il figlio. Franco Campagnari, 67 anni, era un noto commerciante ambulante di dolciumi. Lo conoscevano tutti e per tutti era "Gige", perché quando da piccolo gli chiedevano di dove fosse, invece che "Lazise" riusciva a dire solo "Gige".

Grande tifoso dell'Hellas, era divorziato e padre di due figli, Marco e un altro più giovane. Proprio Marco, 46 anni, è da ieri sera in stato di fermo. Il delitto sarebbe avvenuto attorno alle 16 del 12 luglio in una casa in via Tonol, nel paese che si trova sulla sponda orientale del lago di Garda. In base a una prima ricostruzione, il figlio avrebbe accoltellato il padre in cucina dopo una lite, l'ennesima, per la vendita dell'abitazione. Il movente andrebbe rintracciato lì, anche se non ci sono certezze.

Lite degenerata

Franco Campagnari si sarebbe infatti recato presso l'abitazione di sua proprietà, dove abita il figlio, con una persona che sarebbe stata potenzialmente interessata all'acquisto di quella casa che si trova oggi in una zona turistica. Lui si era invece trasferito da tempo altrove, a Peschiera, con la sua nuova famiglia.

Poi la situazione sarebbe degenerata. Per uccidere il padre avrebbe usato un coltello da cucina, forse afferrato d’istinto. Il 47enne è stato fermato in garage. In casa tante macchie di sangue, soprattutto sulle pareti della cucina. Da tempo i rapporti tra i due erano molto tesi ed erano sfociati in diverse discussioni. I carabinieri hanno trovato Marco Campagnari alterato e confuso, è stato accompagnato all'ospedale Borgo Trento di Verona. In passato aveva avuto seri problemi di salute. Poi l'interrogatorio e il fermo.