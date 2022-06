Trovato morto l'uomo ricercato per aver ucciso l'ex compagna: in auto il cadavere di un'altra donna

È stato trovato morto dentro un'automobile, ferma in una piazzola della Tangenziale Ovest di Vicenza il presunto killer di Lidia Miljkovic. Sul posto si è recata la Polizia. All'interno dell'auto il cadavere di un'altra donna. Entrambi presentano ferite da arma da fuoco. Non si esclude che la donna morta fosse l'attuale compagna.

La vettura è sottoposta ad accertamenti da parte degli artificieri della Questura, che hanno rotto i finestrini per ispezionare il contenuto dell'abitacolo.

Articolo in aggiornamento

Come racconta Vicenzatoday da informazioni raccolte da chi conosceva la vittima, non era la prima volta che la donna subiva violenza dall'ex. Già negli anni passati la donna, 42enne da poco tornata a vivere a Schio dopo la separazione, era stata percossa dal padre dei suoi figli dal quale si era separata circa sei anni fa. Lui, attualmente era nullafacente, in passato aveva fatto l'autotrasportatore e aveva problemi di alcolismo.

La donna è stata uccisa questa mattina nel quartiere Gogna, un'area della periferia della città, quando, dopo aver accompagnato a scuola i due figli, aveva ripreso l'auto. Secondo i primi accertamenti degli investigatori, l'ex marito, di origini serbe come la donna, ha iniziato a sparare mentre la donna era ancora dentro la vettura. Dalle testimonianze dei residenti l'uomo allontanandosi avrebbe fatto esplodere due ordigni.

Il Questore Paolo Sartori aveva chiesto l'intervento per le ricerche di un elicotteri e dei reparti speciali, per pattugliare la zona boschiva che si trova ai piedi di Monte Berico. Ora l'epilogo in una piazzola della Tangenziale Ovest di Vicenza.