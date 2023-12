Uccise la moglie, "I massoni me lo hanno comandato": giornalista assolto per infermità mentale

La prima corte d'Assise di Roma ha deciso per l'assoluzione nei confronti di Gianluca Ciardelli, giornalista e autore televisivo ex Rai finito a processo per aver ucciso la moglie Lorella Tomei nel maggio del 2021, in un appartamento del quartiere Balduina, a Roma. Ciardelli dovrà restare 15 anni in una struttura sanitaria di accoglienza (Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, Rems). "Da rappresentante dell'accusa, a fronte di un efferato delitto come questo avrei chiesto il massimo della pena. Ma in questo caso l'atto è stato commesso in stato di incapacità di intendere e di volere del soggetto", ha spiegato il pm Antonio Verdi nel corso della requisitoria in cui ha ricostruito anche i risultati della perizia psichiatrica, giunta alla conclusione dell'incapacità di Ciardelli.

L'omicidio di Lorella Tomei, nel 2021: "Le hanno fatto qualcosa"

Quando i consulenti tecnici chiesero a Ciardelli perché avesse ucciso la moglie, lui avrebbe risposto che "i massoni mi orientano e mi hanno fatto fare questo". L'omicidio sarebbe dunque scaturito da "Un demone che usciva dalla testa di mia moglie". E poi: "Non continuate a chiedermi dell’omicidio, non ricordo niente, sono stato posseduto".

L'imputato da 40 anni soffrirebbe di problemi psichiatrici seri. Intorno all'una della notte della tragedia, al figlio Simone arrivò una telefonata "folle"del padre: "mamma non si sveglia, le hanno fatto qualcosa".

Ciardelli parlava della moglie come se stesse dormendo, "manifestando con chiarezza uno stato psichico alterato", mentre la realtà era purtroppo un'altra: a quell'ora Lorella Tomei era già stata uccisa. L'uomo fu trovato dai carabinieri sul letto, accanto al cadavere della donna, mentre era intento a leggere un libro.

Gli specialisti Rolando Paterniti e Vittorio Fineschi hanno definito Ciardelli "un soggetto affetto da una grave forma di disturbo bipolare maniacale", che per pulire le macchie di sangue ha utilizzato "candeggina che non ha effetti" in quel senso. Getto' i cocci in ceramica con cui colpi' la vittima in un sacco dell'immondizia: sono stati definiti "grotteschi e maldestri" i tentativi di far sparire gli oggetti. Ciardelli quando ha commesso il delitto non stava assumendo farmaci, al contrario di quello che aveva detto allo specialista che lo aveva in cura. Il decesso avvenne per asfissia meccanica violenta: l'imputato colpì la donna con un manufatto in ceramica. In aula era presenta il figlio Simone.