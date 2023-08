Luca Mameli ucciso dopo una gara alcolica, l'indagato: "Non l’ho fatto apposta"

Resta in carcere il 21enne di Flumini di Quartu (Cagliari) arrestato per l'omicidio di Luca Mameli, il 35enne di Capoterra accoltellato all’alba di mercoledì 9 agosto 2023 all’uscita dalla discoteca dopo una gara alcolica fra due gruppi di ragazzi.

Alessio Desogus, l’allevatore di 21 anni, ha confermato le dichiarazioni rilasciate durante l'interrogatorio davanti al pubblico ministero in questura il giorno del fermo, poi si è avvalso della facoltà di non rispondere. In tale occasione aveva ammesso le sue responsabilità negando però di aver voluto uccidere Mameli: "Non l'ho fatto apposta, la lama del coltello a serramanico è scattata involontariamente durante il parapiglia". L'arma del delitto non è stata ancora trovata, il 21enne ha dichiarato di averla gettata nelle saline di Quartu.

Il gip del tribunale di Cagliari ha convalidato il fermo e ha emesso una nuova misura cautelare in cercare. L’esame autoptico sul corpo del 35enne si terrà nella giornata di oggi, venerdì 11 agosto 2023. È stata affidata al medico legale Roberto Demontis, presente anche il consulente della difesa Maurizio Vaccaro.

