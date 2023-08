Luca Mameli accoltellato a morte dopo la serata in un locale, c'è un indagato

Vicina a una svolta l'indagine per l'omicidio di Luca Mameli, il 35enne di Capoterra morto all'alba di mercoledì 9 agosto in ospedale dopo essere rimasto ferito in una rissa scoppiata fuori da un locale a Quartu Sant'Elena (Cagliari). I sospetti degli investigatori si concentrano su due fratelli. Sono stati a lungo interrogati in Questura. Uno è formalmente indagato per l'omicidio, la posizione del secondo è ancora al vaglio degli inquirenti.

Secondo quanto ricostruito, Mameli era con un gruppo di amici in un chiosco sul litorale. Per motivi poco chiari c'è stata una lite tra la vittima e la sua comitiva e un altro gruppo. La situazione è degenerata e il 35enne è stato accoltellato. Soccorso, è morto in ospedale.

La polizia ha sentito i presenti per ricostruire l'accaduto. I due fratelli, da quanto si apprende, sono stati accusati da numerosi testimoni. Durante l'interrogatorio avrebbero indicato il punto in cui è stato gettato il coltello usato per l'omicidio: le saline di Quartu. I sommozzatori dei vigili del fuoco e la polizia scientifica lo stanno cercando ma senza successo.

