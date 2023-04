Il giallo di Luca Tisi, uomo mite e gentile ucciso con un colpo in testa e un taglio alla gola

Proseguono le indagini sull'omicidio di Luca Tisi, clochard di 58 anni ucciso nella galleria dell'ex cinema Capitol di Udine, vicino al centro cittadino. Quella galleria era il suo rifugio. Non disturbava nessuno, era lì da un paio d'anni, stava quasi sempre da solo.

Le ricerche nella roggia di viale Volontari della Libertà, per trovare l'arma del delitto, hanno prodotto un esito, la cui importanza nelle indagini è però ancora da confermare. È stato trovato, nella parte di corso d'acqua che scorre sotto al viale, all'altezza del civico 3, un oggetto contundente. Sull'oggetto, un cric da automobile, verranno ora fatti tutti gli accertamenti del caso. Assieme al cric è stato rinvenuto anche un vecchio portafogli. Entrambi gli oggetti sono stati repertati e verranno analizzati dagli specialisti.

Non è chiaro se sia stato un filmato a fornire un elemento utile per indirizzare le ricerche proprio in quel punto preciso della roggia. Ma è parso evidente sin dal principio che il fatto che la galleria che ospita il Campidoglio abbia vari "occhi elettronici" avrebbe aiutato le indagini. Sul corpo del senzatetto, originario del paese di Zoppola, c'era un taglio alla gola e un colpo in testa con un oggetto contundente. Attesa per l'autopsia.

Fiori, tantissimi fiori, biglietti e una lettera. I residenti del quartiere che circonda la galleria dell'ex-cinema Capitol, piangono e ricordano Luca Tisi; come racconta UdineToday, i residenti non si danno pace e si interrogano su chi e sopratutto cosa possa avere spinto a fare del male a una persona che tutti ricordano come "buona", "gentile".

Una persona che faceva ormai parte della comunità e che viveva in una dignità silenziosa. Tra i fiori spunta anche una lettera indirizzata al presunto killer dell'uomo. Uno scritto - con ogni probabilità - redatto da uno o più residenti dove si chiede all'aguzzino di farsi avanti, di spiegare le ragioni dietro al folle gesto. Chi conosceva Tisi lo ricorda con poche commosse parole: "A Luca: persona mite, coraggiosa, gentile, silenziosa, dignitosa. Ti ricordiamo con profondo rispetto".