Ha sparato al vicino e lo ha ucciso, assolta Silvana Erzembergher

Poco più di un anno fa, il 28 aprile 2022, a Treviglio (Bergamo) veniva ucciso a colpi di pistola il 71enne Luigi Casati mentre la moglie Monica veniva ferita gravemente. A sparare è stata Silvana Erzemberger, una vicina di casa. Adesso la donna è stata assolta perché dichiarata incapace di intendere e di volere. Contestualmente la Corte d'Assise di Bergamo ha deciso che la donna dovrà scontare 5 anni di detenzione in una Rems (residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza).

Da quanto hanno visto i testimoni e dal video amatoriale girato da uno di loro dopo la tragedia, è possibile ricostruire cosa è accaduto quel giorno. Non sono ancora scoccate le otto del mattino. La 71enne raggiunge Casati in strada e gli spara. La moglie sente i colpi, dalla loro casa al terzo piano vede il marito per terra. Corre giù per aiutarlo e diventa bersaglio lei stessa. Viene ferita alle gambe. Arrivano i soccorritori, ma possono solo constatare il decesso dell'uomo. La moglie è grave, ma viva. Viene portata in ospedale con l'elisoccorso. I carabinieri nel frattempo rintracciano la 71enne nel suo appartamento e la arrestano. "Credevo fossero petardi - ha raccontato un vicino - poi ho visto Monica e Luigi stesi a terra. Abbiamo subito chiamato il 118 e ci siamo barricati in casa".

Silvana Erzemberger, secondo quanto stabilito nel corso del processo, è afflitta da un "disturbo delirante": si tratta di un delirio cronico basato su un sistema di credenze illusorie che finiscono con l'alterare l’approccio con la realtà di chi ne soffre. La Corte ha rifiutato la richiesta della parte civile di disporre un'ulteriore perizia psichiatrica.

La donna viveva sola ed era noto che avesse un'arma regolarmente denunciata. Litigava spesso con Casati e la moglie. A fare accendere la scintilla, pare, il fatto che la coppia avesse un cagnolino. Il giorno della tragedia, infatti, Casati stava rincasando proprio dopo avere fatto una passeggiata con il cane.