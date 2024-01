"Ho ucciso io Manuel, avevo paura": la confessione di Luca De Bonis (incastrato dall'ultimo selfie)

"Mamma mi hanno accoltellato, è stato Luca". Sarebbe stata questa la frase che Manuel Millefanti ha detto al telefono poco prima di morire. Per l'omicidio, avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 gennaio a Oltrona di San Mamette (Como), i carabinieri hanno arrestato Luca De Bonis, 33enne amico della vittima, che avrebbe ammesso le sue responsabilità dopo varie ore di interrogatorio in caserma a Appiano Gentile. Contro di lui ci sono indizi piuttosto consistenti, tra cui due foto che lo stesso De Bonis aveva postato su Facebook poche ore prima del delitto. Secondo quanto ricostruito, i due amici avevano passato la serata insieme a bere. "Per stasera bastano dai… diciamo di sì" scriveva De Bonis sui social a corredo di due foto che mostrano parecchie bottiglie vuote sul tavolo: birra, vino, ma anche grappa.

L'ultimo post è stato pubblicato a mezzanotte e trentaquattro minuti. Solo quattro ore più tardi Millefanti telefona alla mamma in fin di vita dicendo di essere stato accoltellato. La donna chiama i soccorsi e si precipita a casa del figlio, una villetta in via Marconi, ma è troppo tardi. Manuel, 43 anni, viene trovato morto nel salotto.

I carabinieri analizzano la casa e iniziano ricostruire i contatti della vittima. Non ci vuole molto per arrivare al nome di De Bonis. I carabinieri lo fermano mentre si aggira a piedi lungo la strada provinciale, non lontano dal luogo del delitto. Poco dopo il 33enne amico di Millefanti viene portato in caserma. Sul fatto che quella notte i due fossero insieme non possono esserci dubbi. Lo dicono le foto postate da De Bonis, ma anche la testimonianza di un amico dei due che li avrebbe accompagnati entrambi a casa di Manuel a Oltrona di San Mamette in macchina.

Messo alle strette De Bonis confessa. "L'ho ucciso io, avevo paura" racconta agli inquirenti. Il 33enne sostiene di aver accoltellato l'amico per legittima difesa. Manuel gli avrebbe tirato uno schiaffo che lo avrebbe fatto cadere a terra. A quel punto De Bonis avrebbe reagito afferrando un coltello da cucina con cui ha pugnalato a morte il 43enne colpendolo vicino al cuore. Una versione ancora tutta da verificare. Intanto gli inquirenti hanno trovato anche l'arma del delitto. Il coltello era nascosto in una cascina abbandonata. Oggi, mercoledì 24 gennaio, sul corpo della vittima verrà effettuata l'autopsia.