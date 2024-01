Le ultime ore di Manuel Millefanti: la cena con un amico poi la coltellata che sfiora il cuore e lo uccide

Accoltellato a morte da quello che riteneva un amico, tanto da accoglierlo nella sua casa e invitarlo a cena. Sarebbe morto per mano di una persona ritenuta fidata Manuel Millefanti, il 43enne ucciso nella notte tra il 21 e il 22 gennaio a Oltrona di San Mamette (Como). I carabinieri hanno fermato un 33enne, amico della vittima.

Millefanti, che viveva da solo in una villetta in una zona residenziale, nel cuore della notte ha telefonato alla madre. "Mi hanno accoltellato", queste le parole che la donna si è sentita dire dal figlio. Era il suo disperato grido d'aiuto. La donna, che vive poco distante, ha chiamato i soccorsi e si è precipitata in casa del figlio ma era tardi. Millefanti era nel suo salotto, con una ferita da arma da taglio all'addome, appena sopra il cuore. Troppo il sangue perso, i soccorritori hanno solo potuto accertare il decesso.

I carabinieri hanno analizzato la casa e hanno iniziato a ricostruire i contatti della vittima. Poco dopo un uomo di 33 anni, amico di Millefanti, è stato portato in caserma. Quando i carabinieri lo hanno trovato, si aggirava a piedi lungo la strada provinciale, non lontano dal luogo del delitto. Nel corso della giornata ha negato ogni coinvolgimento, poi c'è stata la svolta: il 33enne è stato interrogato dal magistrato di turno che, sulla base del materiale raccolto e probabilmente anche di qualche ammissione, ha disposto il fermo in carcere per omicidio volontario.

Secondo quanto ricostruito il 33enne aveva passato la serata a casa di Millefanti, una serata che doveva essere a base di alcol: sul tavolo del salotto, infatti, i carabinieri hanno trovato varie bottiglie di grappa e vino, molte delle quali vuote. L'omicidio sarebbe arrivato al culmine di una lite, probabilmente dovuta anche al molto alcol assunto.