Anziana trovata morta in casa col cranio fracassato, fermata una delle figlie

Maria Angela Sarto, 84 anni, è rimasta vittima di un agguato violentissimo nella sua casa di San Martino di Lupari (Padova). Ieri qualcuno l'ha colpita più volte alla nuca fino a ucciderla. Massacrato anche il marito 89enne, trovato vivo ma in condizioni gravissime. Del delitto adesso è accusata una delle figlie: Diletta Miatello, 51 anni.

L'allarme è scattato nella tarda mattinata di ieri. Una delle figlie della coppia, sorella dell'indagata, non riuscendo a contattare i genitori è andata nella loro casa. Una volta entrata, ha trovato una scena raccapricciante. Il padre era in soggiorno, vivo ma ferito alla testa e in condizioni gravissime. Poi è entrata nella camera da letto dei genitori. La mamma aveva il cranio fracassato ed era in una pozza di sangue.

La donna ha immediatamente chiamato il 118 e le forze dell'ordine. Per Maria Angela Sarto era troppo tardi, il marito è stato portato in ospedale. I carabinieri hanno avviato i rilievi. La figlia maggiore della coppia, Diletta, è risultata irreperibile. I militari dell'Arma hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e hanno rintracciato la donna a bordo della sua Fiat Panda rossa, a Romano d'Ezzelino, in provincia di Vicenza.

Diletta Miatello è stata quindi sentita a lungo dal pm della Procura di Padova Marco Brusegan e solo nella tarda serata è scattato il fermo per omicidio e tentato omicidio. Miatello è un'ex vigilessa e abitava nella bifamiliare dei genitori. Secondo quanto si è appreso, la donna non avrebbe fatto alcuna ammissione sul delitto.

Dai rilievi fatti nella casa della famiglia è emerso che non sono stati portati via oggetti preziosi o soldi, porte e finestre non sono state forzate. L'oggetto usato per colpire i due anziani non è stato individuato. Ancora da ricostruire sia la dinamica sia il movente della brutale aggressione.