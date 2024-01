Maria strangolata con un cavo, la mamma confessa: "L'ho aggredita alle spalle"

"Ho agito in un momento di stanchezza, dopo oltre vent'anni non riuscivo più a gestirla... Ho 74 anni, se io muoio con chi sarebbe rimasta mia figlia?", questo avrebbe raccontato Sisinia Fanni, la madre accusata di aver ucciso la figlia Maria Cirafici, 43 anni, nella casa in cui vivevano da sole in via del Visone, a Palermo. Un omicidio avvenuto nella serata del 9 gennaio che sembrerebbe dettato dalla disperazione, dunque, per via di una serie di problemi di salute che avrebbe avuto la vittima.

La donna, assistita d'ufficio dagli avvocati Fabrizio Pizzitola e Claudia Lombardo, avrebbe anche riferito agli inquirenti - a coordinare l'inchiesta della squadra mobile sono il procuratore aggiunto Ennio Petrigni e il sostituto Daniela Randolo - le modalità con cui avrebbe ammazzato la figlia, utilizzando un cavo elettrico: l'avrebbe presa alle spalle, mentre la vittima era seduta in salotto e "gliel'ho stretto al collo". Una confessione piena, quindi, anche se continuano le indagini, anche per verificare se effettivamente la vittima soffrisse di depressione, e l'autopsia, che potrà o meno confermare la versione di Fanni, si svolgerà probabilmente tra venerdì e sabato.

L'indagata stessa, intorno alle 19.30 di ieri 9 gennaio, ha chiamato la polizia dicendo di aver ucciso la figlia, ma avrebbe anche contattato i suoi parenti (ha sette tra fratelli e sorelle, che sarebbero stati al corrente delle difficoltà della vittima) per riferire anche a loro che Maria Cirafici era morta. Secondo una prima ricostruzione, la vittima era ritornata a vivere con la madre - anche se non è chiaro da quanto tempo - dopo la fine di un matrimonio.