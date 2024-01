Maria uccisa in casa dalla madre: "Strangolata con un cavo elettrico"

Maria Cirafici sarebbe stata uccisa con un cavo elettrico che la madre - Sisinia Fanni, 73 anni - che ora è in stato di fermo, le avrebbe stretto al collo nella serata del 9 gennaio nella casa che da anni condividevano da sole a Palermo in via del Visone, quartiere Bonagia, uccidendola, come l'indagata avrebbe confessato chiamando la polizia.

Nell'appartamento alla periferia del capoluogo siciliano non ci sarebbero tracce che lascino ipotizzare che il delitto possa essere maturato al culmine di una lite. Al pm di turno, il sostituto procuratore Daniela Randolo che assieme al procuratore aggiunto Ennio Petrigni coordina l'inchiesta, la casa sarebbe apparsa in ordine. Sisinia Fanni, interrogata durante la notte, avrebbe ammesso le sue responsabilità e, secondo una prima ricostruzione, la vittima (43 anni) sarebbe stata in cura per problemi di depressione ed è in questo quadro famigliare difficile che sarebbe maturato l'omicidio.

I pm chiederanno ora la convalida del fermo al gip ed è stata disposta l'autopsia, mentre proseguono gli accertamenti della squadra mobile.