Tragedia familiare: Giuseppe trovato morto in casa, il cadavere del papà in un'auto

Il corpo senza vita di un 54enne è stato trovato all'interno di un'abitazione a Mariglianella, in provincia di Napoli. Il corpo presentava diverse ferite da punta e taglio. Sul posto, in via Torino, sono intervenuti i carabinieri allertati dal 112, oltre al pm di turno e alla sezione rilievi del nucleo investigativo degli stessi militari. La vittima si chiamava Giuseppe Basso.

Poche ore dopo la scoperta del cadavere, verso le 23, nell’area antistante il cimitero di Castello di Cisterna i carabinieri hanno rinvenuto cadavere il padre della vittima, il 79enne Telesfororo Basso. Per gli inquirenti l’uomo si sarebbe sparato con una pistola all’interno della propria auto.

Il principale sospettato dell’omicidio di Giuseppe sarebbe proprio il padre. Ma al momento si tratta di un'ipotesi investigativa. Restano da chiarire i motivi che avrebbero portato al delitto.

