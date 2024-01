Il giallo di Mario ucciso con un coltello conficcato in faccia e abbandonato tra i cespugli

L'accelerazione nelle indagini arriva dopo quasi tre anni dai fatti. Mario Sedda aveva 39 anni: era stato rinvenuto senza vita il primo aprile del 2021, ucciso e abbandonato in un terreno di campagna, tra i cespugli, sulla strada che da Porto Torres conduce a Sassari, in quell'angolo del nordovest della Sardegna che si affaccia sul Golfo dell'Asinara.

L'aggressore avrebbe utilizzato un coltello di ceramica per colpire la vittima, che fu brutalmente ammazzata. Le indagini della Procura si erano concentrate sulle frequentazioni del 39enne. In un primo momento si era ipotizzato che il decesso fosse dovuto a cause naturali, ma l'esito dell'autopsia aveva cambiato improvvisamente e drammaticamente le carte in tavola. Se da un primo esame esterno non erano emersi segni di violenza sul corpo di Sedda, l’esame necroscopico aveva svelato un dettaglio atroce: c'era, conficcata sul volto della vittima, una porzione di lama di coltello, spezzata.

Ieri c'è stata una nuova ondata di perquisizioni: tre giovani di Porto Torres, due trentenni e uno che era ancora minorenne all’epoca dei fatti, sono stati indagati e sottoposti a perquisizione domiciliare. Nei giorni scorsi varie persone erano state sentite. I soggetti indagati non sono stati sottoposti ad alcuna misura cautelare. Sarebbero state sequestrate alcune apparecchiature elettroniche rinvenute nelle abitazioni.

La sorella della vittima, Eleonora, aveva scritto un'accorata lettera aperta alla cittadinanza due anni fa: "Con la morte nel cuore cammino per le strade di questa città con la consapevolezza ovvia di 'persone' che sanno. Silenzio, omertà. Forse qualcuno pensa che sia accaduto perché Mario faceva una vita 'particolare", "inutile" per la società? Siamo così sicuri che chi ha commesso un crimine così efferato non sia capace di commetterlo nuovamente? E chi sa e copre tutto non è certo meno colpevole", scriveva la donna.

Ora la verità, forse, è un po' più vicina. Ma l'omicida di Mario Sedda non ha ancora un nome.