Il giallo di Mario Sedda, ucciso con una coltellata nel cranio: "Basta omertà, chi sa parli"

Una lettera aperta, accorata, rivolta ai concittadini. "Con la morte nel cuore cammino per le strade di questa città con la consapevolezza ovvia di 'persone' che sanno. Silenzio, omertà". A scriverla è Eleonora Sedda, sempre alla ricerca della verità sulla morte del fratello Mario Sedda.

L'omicidio di Mario Sedda

Mario Sedda aveva 39 anni: era stato rinvenuto senza vita il primo aprile del 2021, ucciso e abbandonato in un terreno di campagna, tra i cespugli, sulla strada che da Porto Torres conduce a Sassari. L'aggressore avrebbe utilizzato un coltello di ceramica per colpire la vittima, che fu brutalmente ammazzata. Le indagini della Procura si erano concentrate sulle frequentazioni del 39enne, due persone sono state iscritte nel registro degli indagati. In un primo momento si era ipotizzato che il decesso fosse dovuto a cause naturali, ma l’esito dell’autopsia aveva cambiato le carte in tavola. Infatti da un primo esame esterno non erano emersi segni di violenza sul corpo di Sedda, poi l’esame necroscopico aveva svelato un dettaglio atroce: c'era, conficcata nel cranio della vittima, una porzione di lama di coltello, spezzata.

Eleonora Sedda in un lungo post pubblico su Facebook invoca aiuto per far luce sulla vicenda, per abbattere quello che ritiene essere un muro di omertà e silenzio: "Questa gente è fra noi, in mezzo a noi, come se nulla fosse successo. Forse qualcuno pensa che sia accaduto perche Mario faceva una vita 'particolare", "inutile" per la società? Siamo così sicuri che chi ha commesso un crimine così efferato non sia capace di commetterlo nuovamente? E chi sa e copre tutto non è certo meno colpevole", continua la sorella dell'uomo ucciso. Mario Sedda conduceva una vita complicata, ai margini, sfortunata.

"Rifiuto di credere che dormite tranquilli ogni sera"

"Ricevo anche oltremare messaggi di vicinanza e solidarietà da chi non conosce né me né conosceva Mario, persone che semplicemente leggono gli articoli e i miei post (che non scrivo per esibizionismo ma per far conoscere mio fratello veramente andando oltre le apparenze), anche in città amici di Mario mi hanno scaldato il cuore, vi ringrazio - dice la donna - Rifiuto di credere che nessuno di voi, che sa, non abbia un minimo di senso civico, rifiuto di credere che dormite tranquilli ogni sera. Liberatevi - continua - da questi incubi se avete figli genitori mogli mariti, parlate anche in forma anonima, fatelo per vostra dignità. Fatelo per non sporcare questa comunità che per la maggior parte è composta da gente per bene. Mario vi ha perdonato ma lui mi amava, tanto lo sento che vorrebbe una vostra presa di coscienza perché mi vede che sto morendo dentro ogni giorno di più", aggiunge. "Aiutatemi, aiutiamoci, giustizia" conclude Sedda. La svolta decisiva nelle indagini finora non c'è stata.