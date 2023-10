Uccide la vicina per il bancomat, nasconde il corpo e va a vivere a casa sua. Al portiere diceva: "Se torna la curo io"

Ha confessato Domenico Livrieri, l'uomo accusato dell'omicidio di Marta Di Nardo, la 60enne scomparsa da Milano due settimane fa il cui corpo è stato ritrovato sezionato nell'intercapedine del vicino di casa.

"L'ho colpita al collo, non volevo, mi dispiace. Ho fatto tutto da solo" ha ammesso Liverani accusato anche di occultamento e vilipendio del cadavere. Il 46enne, da tempo in cura per problemi psichiatrici, dopo aver mangiato una pizza e aver fatto un riposino, ha confessato tutto ai carabinieri dopo che gli erano state contestate le accuse mosse dal pm Leonardo Lesti.

La confessione di Domenico Livrieri

"L'ho accoltellata per il bancomat, poi l'ho tagliata in due, con i coltelli da cucina, l'ho avvolta in una coperta e l'ho nascosta nel soppalco". Il 46enne avrebbe affermato di essersi impossessato del bancomat della donna, ma gli inquirenti non sono ancora in grado di stabilire se e quanti soldi sono stati prelevati. Il luminol ha rilevato tracce molto diffuse nell'appartamento in via Pietro da Cortona. Per il forte odore sprigionato dal cadavere l'uomo avrebbe deciso di andare più volte nell'abitazione della vittima: avrebbe infatti cenato e dormito nell'appartamento della donna.

L'uomo - che è in carico allo stesso Centro psico-sociale dove era in cura la vittima che soffriva di disturbi psicologici e di ludopatia - si trova ora nel carcere milanese di San Vittore in attesa dell'interrogatorio di convalida. Ha diversi precedenti fra cui rapina, furto, sequestro di persona e violenza sessuale.

L'omicidio dovrebbe essere avvenuto il 4 ottobre, quando il cellulare di lei ha smesso di dare segnali. Successivamente, il 17 ottobre, quando i vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento dopo la denuncia di scomparsa, hanno trovato un certificato medico del 46enne e tracce di cibo consumato dopo l'omicidio. Dopo i rilievi nei due appartamenti (che si trovano in due scale diverse dello stesso condominio) l'ipotesi è che il delitto sia avvenuto nell'abitazione dell'uomo e che sempre lì sia stato fatto a pezzi il corpo.

Il delitto di Marta Di Nardo

Livrieri avrebbe anche detto alla custode del palazzo che se Marta Di Nardo fosse tornata "se ne sarebbe preso cura". La custode, che ha definito la Di Nardo "come una signora tranquilla", ha spiegato di essersi accorta da qualche tempo della sua frequentazione con Livrieri.

"La custode inoltre - si legge nel provvedimento di fermo - precisava di aver visto l'ultima volta Di Nardo rincasare il 2 ottobre e il 9 ottobre veniva avvicinata da Livrieri il quale, dirigendosi verso la scala D, le aveva detto che la signora Di Nardo l'avrebbe curata lui. Alla domanda se la donna fosse tornata, lui rispondeva 'no, non è tornata, però se torna vado io a curarla". La testimone "notava Livrieri che saliva e scendeva spesso dall'abitazione della Di Nardo con delle valigie e in particolare, il 17 ottobre, lo avrebbe visto lasciare una valigia blu della donna vicino alla portineria e un'altra di colore rosso portarla con sè nella sua abitazione. Quel giorno insieme a un inquilino del palazzo, la custode apriva una valigia blu constatando che al suo interno c'erano dei vestiti da donna".