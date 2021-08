La uccide a coltellate poi tiene il cadavere in casa: si costituisce dopo 24 ore

Conviveva con la donna da appena un paio di settimane. La vittima è Marylin Pera, 39 anni. L'uomo, Marco De Frenza, 59 anni, è stato posto in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario.

Un pluripregiudicato di 59 anni si è costituito questo pomeriggio a Vigevano, confessando l'omicidio della compagna 40enne con cui conviveva da appena un paio di settimane. La donna sarebbe stata uccisa con diverse coltellate martedì 10 agosto nel bagno della sua abitazione di corso Novara intorno all'ora di pranzo. Dopo l'omicidio l'uomo - Marco De Frenza, 59 anni - ha tenuto in casa il cadavere per più di 24 ore, finché alle 17 di ieri mercoledì 11 agosto si è recato al commissariato di polizia per costituirsi.

La vittima si chiama Marylin Pera, casalinga di 39 anni, era madre di un figlio avuto da un'altra unione. L'uomo, reo confesso dell'omicido e residente a Mede (Pavia), è stato posto in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario. Risulta avere molti precedenti per reati contro il patrimonio e la persona.