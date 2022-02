Il giallo di Matteo Murgia, freddato a 40 anni con due fucilate al petto

Bisogna tornare indietro di decenni a Gesturi, minuscolo centro del Medio Campidano in Sardegna celebre nell'isola e non solo per gli allevamenti di cavalli, per trovare un altro delitto così feroce. Un allevatore di 40 anni, Matteo Murgia, è stato ucciso con due fucilate al petto, in campagna, nel suo ovile, a pochi metri dalla Statale 197 e non molto distante dal piccolo centro abitato. Il corpo è stato trovato ieri dal fratello.

Indagano i carabinieri della Compagnia di Sanluri e del nucleo investigativo del Comando provinciale. Sul posto anche il pm. Le indagini sono solo all'inizio. Murgia era conosciuto come un gran lavoratore. Si indaga nel suo passato, aveva qualche piccolo precedente. In paese in molti lo ricordano per un carettere acceso, secondo quanto riportano oggi i giornali locali. I militari stanno ascoltando parenti, amici e conoscenti per ricostruire le ultime ore di vita e per cercare un movente che al momento appare oscuro.

Sposato e padre di due figli, dopo la separazione dalla ex moglie Matteo Murgia viveva a casa dei genitori e lavorava saltuariamente a Cagliari nell'edilizia. Amava i suoi cavalli, custoditi in una stalla, annessa all'ovile, che aveva affittato dal Comune di Gesturi. Voleva riscattarlo, dicono le persone che lo conoscevano. Una piccola azienda nella zona industriale, con un cavallo e qualche animale da allevamento.

Il luogo dell'omicidio. Foto Ansa