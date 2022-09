"Ho ucciso il mio fidanzato a coltellate": confessa Valentina Boscaro

È stata fermata dai Carabinieri con l'accusa di omicidio Valentina Boscaro, fidanzata di Mattia Caruso, il 30enne di Albignasego accoltellato a morte nella notte tra domenica e lunedì a Padova. La sera di domenica 25 settembre Mattia Caruso era ai Laghi di Sant'Antonio con la fidanzata. È stata proprio la ricostruzione del fatto raccontata dalla giovane a non convincere gli investigatori. L'omicidio sarebbe avvenuto nel corso di una lite. La donna avrebbe alla fine ammesso davanti al pm, nell'interrogatorio in caserma, di averlo ucciso con un coltello a serramanico.

Il delitto di Mattia Caruso

Mattia Caruso era stato ritrovato in via Colli Euganei in una pozza di sangue all'interno della sua auto con una ferita d'arma da taglio al petto, vicino al cuore, che di fatto non gli avrebbe dato scampo. Valentina Boscaro, 31 anni, oggi 29 settembre, era stata prelevata dal suo domicilio e portata in caserma: ora è accusata di omicidio volontario. Secondo quanto riporta PadovaOggi, la donna aveva raccontato che Mattia si sarebbe allontanto per parlare con un conoscente. Ma il racconto di "un uomo mascherato che si era defilato in tutta fretta" dal parcheggio del locale dove sarebbe avvunuto il delitto non ha retto alle evidenze investigative. A rendere lacunosa la vicenda anche il fatto che nel parcheggio del locale dove in un primo momento si ipotizzava fosse avvenuto l'accoltellamento mortale non sono state trovate tracce di sangue.

Valentina Boscaro sarebbe crollata di fronte alle domande incalzanti del magistrato. Avrebbe ammesso la lite furiosa e la coltellata inferta con un'arma bianca a serramanico di proprietà della vittima. Avrebbe anche riferito di aver riposto l'arma del delitto in tasca del fidanzato mentre lui era ormai incosciente a causa del trauma riportato. Ancora tutto da chiarire il movente dell'omicidio, ma è chiaro che tra i due fidanzati potrebbe essere scoppiata una furibonda lite e la donna potrebbe aver perso la testa fino ad infierire nei confronti del suo fidanzato.