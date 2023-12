Gli spari e il corpo che resta sull'asfalto: il medico Mauro Di Giacomo ucciso sotto casa

Agguato a Bari, dove un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. L'omicidio è avvenuto nella tarda serata di ieri, 18 dicembre, in via Tauro nel quartiere Poggiofranco. La vittima è Mauro Di Giacomo, medico fisioterapista di 63 anni.

Di Giacomo era incensurato, aveva una moglie e due figli. Lavorava al Policlinico e in uno studio privato. Aveva appena parcheggiato la sua auto davanti al condominio in cui viveva, nel piazzale antistante la scuola elementare Tauro, ed era sceso portando con sé alcune buste della spesa quando è stato freddato. La polizia ha avviato le indagini e sta ricostruendo abitudini e frequentazioni del medico. Secondo una prima ipotesi, il medico sarebbe stato protagonista di una lite in strada prima di essere freddato. Circa sei i colpi esplosi.

Nella zona non ci sono telecamere né sembra ci siano testimoni oculari del delitto, ma i residenti del quartiere, considerato tra i più tranquilli di Bari, hanno sentito le urla e gli spari. Uno di loro ha chiamato i soccorsi, ma per Di Giacomo non c'è stato nulla da fare.

