Micheal ucciso a pochi passi dalla metro, caccia a cinque persone

Omicidio che sa di giallo a Roma. Micheal Lee Pon, 50 anni, è stato ucciso nella serata di domenica 19 febbraio a poca distanza dalla stazione della metropolitana di Valle Aurelia. L'uomo, un cittadino filippino, è morto dopo una lite in via Anastasio II, con altre cinque persone, forse connazionali. Una lo ha colpito con un fendente al torace. Una coltellata fatale. Sanguinante, Micheal Lee Pon è stato lasciato sull'asfalto. Inutili i soccorsi. Sulla vicenda indaga la polizia.

Micheal Lee Pon ucciso in strada

Secondo una prima ricostruzione l'uomo, intorno alle 18:45 circa, sarebbe stato aggredito in strada da cinque uomini al culmine di una violenta lite. A segnalarla alcuni passanti. Il motivo? Su questo punto ci sono ancora dei dubbi. La vittima conosceva i suoi aggressori e il killer? La lite è scoppiata quindi per motivi personali o legati a un giro di criminalità locale?

Il regolamento di conti, da capire se dopo un appuntamento concordato, appare la pista più concreta. Ancora presto per inquadrarla in uno spaccato di malavita. Ecco perché al momento anche la pista passionale non è esclusa.

Le indagini per l'omicidio di Micheal Lee Pon

Nella notte gli agenti della squadra mobile e della scientifica hanno effettuato sopralluoghi sul luogo dell'omicidio. Determinanti potrebbero rivelarsi le telecamere di sorveglianza presenti in zona, che forse hanno immortalato le fasi della drammatica aggressione.

Il precedente a Roma

L'omicidio in strada arriva a pochi giorni da quello di Danilo Salvatore Lucente Pipitone, il caporal maggiore dell'esercito aggredito nella zona di Centocelle forse per una banale legata a un parcheggio. Per questa vicenda è da giorni ricercato un trentenne di origine tunisina. Pipitone, colpito alle spalle, era stato ricoverato in gravissime condizioni al policlinico Umberto I. Le ferite però gli sono state fatali.