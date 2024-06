Michelle uccisa e gettata in carrello della spesa, i genitori: "Chiediamo pena esemplare"

Era il 28 giugno del 2023 quando Michelle Maria Causo, 17 anni, veniva uccisa a coltellate a Primavalle (Roma), poi chiusa in un grosso sacco, caricata in un carrello della spesa e abbandonata in strada vicino a dei cassonetti come un rifiuto. Adesso c'è un processo in corso con un solo imputato: un amico di Michelle e suo coetaneo di origini cingalesi. L'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite per poche decine di euro.

"Mi aspetto una pena esemplare, 25 o 26 anni. Il massimo della pena prevista, anche se nostra figlia non la rivedremo più" detto Gianluca Causo e Daniela Bertoneri, genitori di Michelle, entrando al tribunale per i minorenni di Roma per la nuova udienza del processo.

Il processo si è aperto il 21 febbraio col rito abbreviato. L'imputato, reo confesso, è accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione, occultamento e vilipendio di cadavere. È stato ritenuto capace di intendere e volere dagli esperti incaricati dal tribunale dei Minori di Roma di stabilire la sua capacità di stare in giudizio.

Nelle scorse settimane è esploso un caso nel caso perché, secondo quanto denunciato dai genitori di Michelle, l'imputato dal carcere approfittando di un corso di in informatica avrebbe creato account social per guardare i profili di amiche e amici della ragazza e sono stati chiesti accertamenti.