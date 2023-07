Michelle caduta in una trappola mortale: trovata della droga nella casa dove è stata uccisa

Cosa è successo esattamente tra Michelle Maria Causo, la ragazza di 17 anni uccisa a Primavalle (Roma) a coltellate e il suo aggressore? Cosa ha fatto diventare Michelle un bersaglio? Perché quel coetaneo che lei riteneva un amico l'ha colpita, poi chiusa in un sacco e gettata tra i rifiuti? Qualcuno lo ha aiutato? Sono domande ancora senza risposta. Le indagini svelano a poco a poco i momenti dell'aggressione ma si cerca di ricostruire il contesto e adesso al vaglio degli inquirenti ci sono altri elementi.

Droga in casa del 17enne accusato dell'omicidio

Nella casa di via Dusmet dove Michelle è stata colpita dal suo aggressore, il 17enne di origini srilankesi in carcere con l'accusa di omicidio volontario, è stata trovata della droga. Chi indaga ora vuole capire se proprio la droga poteva essere un possibile legame con Michelle. In questo senso delle risposte importanti potrebbero arrivare dai cellulari che gli inquirenti hanno sequestrato. Le chat tra i due ragazzi potranno chiarire almeno questo aspetto.

La fiaccolata per Michelle

Nella serata di venerdì decine di persone hanno dato vita a una fiaccolata per Michelle. La folla ha percorso le vie del quartiere dove la ragazza viveva ed è giunta in via Stefano Borgia, nel luogo in cui il cadavere della giovane è stato ritrovato. "Giustizia ma non violenza", hanno detto gli affetti di Michelle. Poi un momento di preghiera, assieme a monsignor Baldo Reina. "Basta femminicidi", viene scandito. Diversi cartelli contro la violenza sulle donne. Diversi palloncini, la lettera M, gli striscioni, le fiaccole. "Primavalle non vi lascia soli", viene detto ai genitori della vittima.

Michelle uccisa con almeno sei coltellate

Intanto l'autopsia ha fatto emergere una prima dinamica del delitto. Sul corpo di Michelle c'erano i segni di coltellate alla schiena, al ventre e al collo. Sei almeno i colpi inferti, forse in rapida successione. Michelle da quei colpi ha cercato di difendersi invano.

L'autopsia ha confermato che la ragazza non ha subito abusi di tipo sessuale. Il medico legale ha proceduto anche ai prelievi per gli esami tossicologici sul corpo di Michelle.

Perché Michelle è stata uccisa

Il movente di tanta ferocia è ancora un'incognita. Misci - come la chiamavano gli amici - potrebbe essere stata uccisa per un debito di trenta euro, come sostiene il diciassettenne accusato del suo omicidio. Diversa l'ipotesi fatta dai genitori della ragazza. Per loro la storia del debito non regge e la figlia potrebbe essere stata ammazzata per aver detto "no" al suo assassino che voleva più di un'amicizia. Tutte ipotesi in campo. Così come quella di una possibile vendetta a sfondo sessuale, un revenge porn. Squadra mobile e procura dei minori valutano ogni possibile pista.

Qualcuno ha aiutato il killer?

Altro punto oscuro la presenza di eventuali complici. Al momento del delitto, o subito dopo. Secondo quanto ricostruito fino a ora, il ragazzo avrebbe fatto tutto da solo. Papà Gianluca non è d'accordo: "Non è stato solo lui. Chi l'ha aiutato a caricarla lì su quel carrello? Ce ne sono decine di cose che non quadrano. C'è per forza un complice, almeno nell'occultamento del corpo. Lo Stato non deve darmi condoglianze, ma deve dimostrarmelo. Deve stare tutta la vita in galera", ha detto alle telecamere di Ore 14 su Raidue. E poi ancora: "Non può aver fatto tutto lui. L'hanno ammazzata di botte e poi finita a coltellate. Mia figlia era troppo forte, si menava pure con i maschi".



Continua a leggere su Today.it...