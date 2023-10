Sgozzato con un coccio di bottiglia fuori dal bar

Un migrante è stato ucciso a coltellate sabato sera nei pressi della piazza della stazione a Ventimiglia, poco lontano da un bar frequentato da molti immigrati che lì si riuniscono nella speranza di oltrepassare il confine con la Francia. Vittima e aggressore si conoscevano: pochi istanti prima del delitto i due migranti erano infatti nella sala interna del bar, a bere un caffè, seduti allo stesso tavolino.

Emergerebbe questo dalla prima ricostruzione dell'omicidio avvenuto ieri sera, intorno alle 19,30, nella città ligure. I due nigeriani, stando a quanto dichiarato da un testimone, "erano sempre andati d'accordo". I motivi della lite sono ignoti. Uno dei due, 32 anni, è stato colpito alla gola: sgozzato, pare con un coccio di bottiglia; caduto a terra, sul marciapiede, in una pozza del suo stesso sangue. L'altro uomo, 26 anni, anch'esso ferito, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Borea di Sanremo prima, per poi essere trasferito all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. E' piantonato dalle forze dell'ordine e sarà ascoltato non appena le sue condizioni glielo consentiranno.

Alla notizia della tragedia davanti alla stazione si è recato anche il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, che ha detto a una tv locale: "Siamo sgomenti per la morte del migrante rimasto ucciso, quanto accaduto deve indurre tutti a una riflessione sull'emergenza che una città come Ventimiglia si trova a fronteggiare, non aggiungo altro perché questo è il momento del dolore". La città si interroga sull'ennesima notte violenta.

Continua a leggere su Today.it...