Jhonny ucciso a 18 anni mentre dorme nel suo furgone: la svolta nelle indagini

Nella notte tra il 25 e il 26 aprile scorso a Milano veniva ucciso un ragazzo di 18 anni appena: Jhonny Sulejmanovic, torinese con origini bosniache. A distanza di due mesi tre persone sono state arrestate dalla polizia. Si tratta di Roberto Ahmetovic, 33 anni, il cognato Jagovar, 38 anni, e Rubino Sulejmanovic, 35 anni. Sono accusati di omicidio volontario.

Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, con un quarto uomo (ancora da rintracciare), i tre avrebbero assalito il Fiat Ducato parcheggiato di fronte all'Ortomercato in cui stavano dormendo Jhonny e la moglie Samantha. Dopo aver colpito il furgone con spranghe e bastoni, uno del gruppo degli aggressori avrebbe esploso diversi colpi d'arma da fuoco. Tre hanno centrato il diciottenne uccidendolo.

Come si legge su MilanoToday, alcuni parenti della vittima avevano subito indicato alcuni dei presunti responsabili, che pare poche ore prima avessero invitato il 18enne a bere una birra con loro per chiarire qualche vecchia ruggine. Il ragazzo li avrebbe però allontanati in modo molto duro e poche ore dopo è scattato l'agguato.