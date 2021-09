Morire per mano di chi ha un'arma per uso sportivo: "Basta licenze facili, ora più controlli"

Un pomeriggio di inizio settembre. Periferia di Milano. Aveva 34 anni Francesco Spadone. E' stato ucciso ieri in un cortile condominiale, a colpi di pistola dal vicino di casa, il 72enne Rocco Sallicandro. Una banale discussione per il barbecue che la vittima stava facendo con un gruppetto di amici: l'anziano è sceso armato e ha aperto il fuoco. Dopo gli spari, i compagni del 34enne si sono avventati contro l'anziano, colpendolo con calci e pugni, per poi trasportare in auto il ferito al pronto soccorso dell'Ospedale, San Paolo, dove è morto.

L'omicida di Milano aveva porto d'armi sportivo

Sallicandro è stato fermato dai carabinieri, non ha opposto alcuna resistenza. Anche lui si trova in ospedale per le botte ricevute: è piantonato in stato di fermo con l'accusa di omicidio. Nel cortile del condominio gli investigatori hanno sequestrato dei bossoli e il caricatore di una pistola. L'arma, una Grand Power 9x21, è stata poi ritrovata in uno spazio comune dello stabile.

Era regolarmente detenuta. Il 72enne aveva infatti una licenza per detenere armi per uso sportivo, secondo quanto appreso da Today. Le indagini sul drammatico fatto di sangue di via Ovada sono appena all'inizio, ed è doveroso attenderne le conclusioni. Ma è al contempo doveroso rimarcare qualcosa che scriviamo da anni su Today: la licenza di tiro sportivo è abbastanza facile da ottenere nel nostro paese, e il rischio è che venga richiesta anche da chi non ha un particolare interesse per le discipline sportive ma vuole avere armi in casa. Non è chiaro quanti siano i "tiratori fantasma" quasi o del tutto ignoti alle strutture sportive. Associazioni e cittadini chiedono da tanto tempo una revisione in senso restrittivo delle norme su alcune delle licenze, oltre che maggiori e costanti controlli sui legali detentori di armi.

Le armi legali uccidono più della mafia in Italia

"Ormai è un dato statistico accertato - dice a Today Giorgio Beretta, analista dell’Osservatorio permanente sulle armi leggere e le politiche di sicurezza e difesa (OPAL) - che non passa giorno in Italia in cui non ci sia un omicidio o un tentato omicidio o minacce di morte da parte di chi detiene armi legalmente. Il problema è che in gran parte questi episodi vengono confinati alle cronache locali e anche quando vengono riportati dai media nazionali, come l’omicidio di ieri a Milano, l’attenzione dura al massimo alcuni giorni. Questo accade perché questi delitti non vengono conteggiati e proprio per questa grave mancanza da parte delle autorità competenti non viene posta la dovuta attenzione a due ordini di problemi. Innanzitutto alla pericolosità che costituiscono le armi legalmente detenute nelle case degli italiani: nel triennio 2017-19 sono stati almeno 131 gli omicidi perpetrati con armi regolarmente detenute a fronte di 91 omicidi di tipo mafioso e di 37 omicidi per furto o rapina. Ciò significa che oggi in italia è maggiore il rischio di essere uccisi da un legale detentore di armi che dalla mafia o da un rapinatore. In secondo luogo, la mancanza di dati ufficiali sugli omicidi e tentati omicidi commessi con armi legalmente detenute non fa emergere il grave problema della facilità con cui si può ottenere una licenza per armi in Italia" ci spiega Beretta.

"Contrariamente a quanto si pensa e viene fatto credere da alcuni esponenti politici - continua l'analista di OPAL - in Italia non è affatto difficile ottenere una licenza per armi, in particolare quella per tiro al volo, comunemente detta per tiro sportivo di cui era in possesso l’anziano di Milano. A qualsiasi cittadino, esente da malattie nervose e psichiche, non alcolista o tossicodipendente è infatti consentito di ottenere una licenza per armi dopo aver superato un breve esame di maneggio delle armi e un controllo da parte della Questura sui suoi precedenti penali. Dal punto di vista medico, tutto si basa sul “certificato anamnestico”, di fatto un’autocertificazione controfirmata dal medico curante e una visita presso l’Asl simile a quella per ottenere la patente di guida: non è prevista, di solito, alcuna visita specialistica, né un esame tossicologico, né una valutazione psichiatrica nemmeno per gli anziani. Proprio per questo da anni, l’Osservatorio OPAL chiede che vengano resi obbligatori accertamenti clinici annuali sullo stato di salute mentale ed esami tossicologici su tutti i legali detentori di armi. Come dicevamo alcuni giorni fa, se è vero che non si può prevedere del tutto la deriva violenta di una persona sarebbe però importante accertarne preventivamente e di frequente lo stato di salute mentale. Per fare tutto questo occorre volontà politica, ma l’impressione è che non si voglia sollevare il problema delle norme e dei controlli non inimicarsi una certa parte dell'elettorato. Se è così, e temo lo sia, è molto grave. Mi auguro che non si debba aspettare una strage, come quelle che vediamo in America, per accorgersi del problema".

A inizio settimana un giovane videomaker era stato aggredito da un bidello che in piazza partecipava alle proteste dei cittadini contrari al Green Pass. Il responsabile dell'aggressione è risultato essere un legale detentore di armi. "Il fatto che l’aggressore del giornalista di Repubblica - commentava per Today Giorgio Beretta, - fosse in possesso di una licenza per detenere armi dimostra per l’ennesima volta come persone propense alla violenza possono essere in possesso di armi. Questo accade perché i controlli medici richiesti per il rilascio delle licenze sono troppo blandi. Se è vero che non si può prevedere del tutto la deriva violenta di una persona è però importante accertarne preventivamente e di frequente lo stato di salute mentale con esami clinici che invece attualmente non sono generalmente richiesti".

Dovrebbe essere un obiettivo comune, ragionevole, non divisivo: puro buonsenso. Un passo doveroso anche nei confronti dei tantissimi (la maggior parte) dei legali detentori con licenza per uso sportivo che rispettano per filo e per segno le norme e mai si sognerebbero di usare una pistola o un fucile fuori da un poligono di tiro). Partiamo dalle basi. Abbiamo un problema in Italia con gli anziani che detengono (legalmente) armi in casa. Iniziamo da qui.

OPAL tiene da anni la "contabilità" degli omicidi commessi in Italia dai legali detentori di armi. Il database è consultabile liberamente. Un elenco in continuo e drammatico aggiornamento.