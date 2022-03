Il padre non gli dà i soldi per le sigarette e il figlio lo uccide a coltellate

Ci sarebbe una banale lite per le sigarette dietro l'omicidio avvenuto ieri pomeriggio in strada in largo Giambellino, a Milano. A perdere la vita è stato un uomo di 69 anni, Mohammed Morchidi, morto dopo essere stato accoltellato per strada dal figlio 34enne, Zakaria, davanti a un bar-tabacchi. L'omicidio è avvenuto intorno alle 16 di domenica. Sul posto sono accorsi 118, con ambulanza e automedica, arrivate in codice rosso, e agenti della polizia di Stato. In serata l'aggressore è stato arrestato per omicidio.

Disperate, sin da subito, sono apparse le condizioni della vittima dell'aggressione, che a causa di molteplici ferite all'addome, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Paolo di Milano, venendo ricoverata in prognosi riservata. Poco dopo l'arrivo, però, il 69enne - un cittadino italiano di origine marocchina - è spirato.

La questura sta lavorando per completare tutti gli accertamenti utili a ricostruire la dinamica della violenta aggressione, avvenuta al culmine di una lite tra la vittima e il figlio di 34 anni, il quale, subito individuato nelle adiacenze del luogo dell'accoltellamento, è stato accompagnato in questura e successivamente arrestato con l'accusa di omicidio.

A indicare agli agenti della Squadra Mobile il coltello utilizzato per colpire il padre è stato lo stesso 34enne. La lite, secondo le prime testimonianze, sarebbe iniziata perché il padre ha negato al figlio i soldi per le sigarette. Allora Zakaria sarebbe andato a casa a prendere l'arma, un lungo coltello, lasciato sul corpo del padre. Una volta fermato, il figlio avrebbe detto agli inquirenti che le lite con il padre continuavano da anni. Fino alla tragedia di ieri. L'uomo è stato portato a San Vittore, dove si trova in attesa della convalida dell'arresto.