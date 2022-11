Donna uccisa in casa a colpi di arma da taglio

Omicidio mercoledì mattina a Milano. Una donna è stata trovata morta all'interno di un appartamento al civico 1 di via Lope de Vega, nel quartiere Barona. La vittima, stando alle prime informazioni, presentava numerose ferite da arma da taglio sul corpo. L'assassino, la cui identità è ancora sconosciuta, si sarebbe già costituito consegnandosi alla polizia.

Al momento non si conosce l'identità della donna uccisa né ci sono informazioni sul movente. Tutto sarebbe accaduto intorno alle 12.20, come riferito da MilanoToday. I sanitari dell'azienda regionale di emergenza urgenza sono intervenuti sul posto con un'ambulanza in codice rosso ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul posto ci sono sia carabinieri che polizia. A breve arriveranno aggiornamenti più dettagliati.