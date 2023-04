Brutale omicidio nella notte di Pasqua: ragazzo accoltellato alla schiena muore in ospedale

Omicidio nella notte di Pasqua a Milano. I carabinieri sono intervenuti nella notte in via Saponaro, dove hanno trovato un uomo agonizzante, riverso a terra, in strada, con una vistosa ferita da arma da taglio alla schiena.

L'uomo, descritto come un giovane di circa 25 anni, è stato notato da alcuni passanti che hanno chiamato il 112. I militari dell'Arma, che stavano già pattugliando la zona, sono arrivati subito sul posto e hanno allertato i sanitari che, quindi, hanno trasportato il soggetto, in codice rosso, al pronto soccorso dell'ospedale Humanitas di Rozzano. Il ragazzo, di origini nordafricane, è stato operato e poi ricoverato in terapia intensiva, ma le cure dei medici non sono bastate a salvarlo. Ora le forze dell'ordine dovranno capire chi gli ha sferrato il fendente mortale.

Omicidio a Milano, le immagini delle telecamere al vaglio dei carabinieri

Sul posto, per il sopralluogo, è intervenuto anche il personale specializzato della scientifica di Milano. Sono stati sequestrati gli indumenti e il telefono cellulare dell'uomo. Intanto, sono in un corso gli accertamenti tecnici tesi a identificare compiutamente la vittima, priva di documenti d'identità. I carabinieri stanno indagando, anche attraverso l'acquisizione delle immagini di videosorveglianza e la ricerca di testimoni, per ricostruire i fatti e verificare eventuali collegamenti con dinamiche criminali della zona.