Uomo ucciso a coltellate in casa: l'allarme della coinquilina

Serata di sangue a Milano, dove un uomo di 69 anni, Piero Luigi Landriani, è stato ucciso in casa sua. L'omicidio si è consumato nell'appartamento della vittima, al quarto piano della scala D nel condominio al civico 8 di via dei Panigarola, un palazzo popolare dell'Aler in zona Corvetto. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto per il 69enne non c'era già più nulla da fare. Al lavoro gli investigatori della squadra mobile, guidati da Marco Calì, che hanno effettuato tutti i rilievi per cercare di cristallizzare la scena del crimine. L'uomo, stando a quanto finora appreso, è stato ucciso a coltellate.

Il 69enne avrebbe dei vecchissimi precedenti di polizia, nulla di particolarmente rilevante. Ad allertare le forze dell'ordine, alle 23.30 di martedì sera, è stato il 118, a sua volta chiamato dalla coinquilina dell'uomo, una brasiliana che si prendeva cura di lui (aveva qualche lieve problema di salute). Gli agenti al loro arrivo hanno trovato in casa la donna, che ha raccontato di una presunta lite avvenuta poco prima tra la vittima e due nordafricani.

Alcuni vicini, come appreso da MilanoToday, hanno riferito di continui litigi tra l'anziano e la coinquilina. L'ultimo proprio nella serata di martedì.