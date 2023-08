Ventenne accoltellato a morte in strada, è caccia a due uomini

Un uomo ucciso a coltellate in pieno giorno, in strada, e due fuggitivi. A Modena proseguono senza sosta le indagini per l'omicidio avvenuto intorno alle 18.30 di domenica 20 agosto. La vittima è un cittadino straniero, ventenne, ferito a morte in corso Vittorio Emanuele, ovvero in pieno centro storico. Due uomini sono ricercati.

Quello che sappiamo finora è che la vittima sarebbe stata aggredita in strada, ci sarebbe stata una colluttazione con due uomini. Il ventenne è poi rimasto per terra, sanguinante, con profonde ferite al collo e alla gola. Soccorso dal personale del 118, l'uomo è poi stato trasportato all'ospedale di Baggiovara dove è morto.

La vittima era senza documenti e non si esclude che possa essere un clochard. Le indagini sono affidate alla polizia. Sono state acquisite le immagini della sorveglianza della zona. Importante ai fini delle indagini potrebbe rivelarsi il racconto fatto da un testimone, che ha soccorso il giovane. Ha riferito di aver assistito alle fasi finali dell'aggressione e che due giovani si sarebbero dati alla fuga in direzione di piazzale Natale Bruni. Al vaglio degli inquirenti anche le parole di un amico della vittima: ha raccontato che il ventenne aveva subito un'altra aggressione poco prima.

Come ricorda ModenaToday, a fine marzo scorso sempre nel centro di Modena si era consumato un altro omicidio: quello di un sedicenne pachistano. Anche in quel caso era stati accoltellato a morte. Per il delitto erano poi stati fermati un diciassettenne e un ventitreenne, entrambi connazionali della vittima.

