Orrore in campagna: trovati due cadaveri, sono padre e figlio

Due cadaveri sono stati ritrovati oggi, domenica 31 luglio, a Cerignola, nel Foggiano. Si tratta di due uomini, padre e figlio. I corpi erano in una zona di campagna, al confine con il comune di Manfredonia. Come riporta FoggiaToday sono in corso le indagini sull'uccisione del padre e del figlio, rispettivamente di 57 e 25 anni, trovati senza vita questa mattina nelle campagne di Cerignola vicino ad un casolare abbandonato.

I corpi dei due soggetti, giustiziati con alcuni colpi d'arma da fuoco, erano chiusi in sacchi di plastica bianchi abbandonati su un terreno, tra decine di tubi d'irrigazione.

Gli investigatori starebbero ascoltando parenti, amici e conoscenti delle due vittime. Sul luogo del macabro ritrovamento si è recato il medico legale per stabilire l?orario del decesso. Le ricerche di padre e figlio erano state attivate dopo una denuncia di scomparsa. Il più grande dei due aveva precedenti per droga ed era noto alle forze dell?ordine. Si indaga sulla vita privata ma si battono tutte le piste. Sembra essere momentaneamente esclusa la pista della criminalità organizzata.

Sul posto sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco di Manfredonia e gli agenti di polizia coordinati dalla Procura della Repubblica di Foggia. Attraverso i profili delle vittime si sta cercando di ricostruire il possibile movente del duplice delitto.

Articolo in aggiornamento