Uomo ucciso a coltellate: trovato nudo e in una pozza di sangue

Omicidio a Letojanni, in provincia di Messina. La vittima è Massimo Canfora, operatore ecologico di 56 anni. Il cadavere è stato trovato in casa. Era completamente nudo e riverso in una pozza di sangue. Sul suo corpo evidenti segni di accoltellamento. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Taormina e i Ris di Messina, dopo l'intervento dei sanitari del 118 che hanno solo potuto constatare il decesso.

Come ricostruisce MessinaToday, Canfora era conosciuto e stimato in tutta la comunità. Il ritrovamento del cadavere nella casa del quartiere Baglio, è avvenuto oggi 18 agosto verso le 8, dopo l'allarme dato da un vicino. Le forze dell'ordine stanno valutando tutte le piste, compresa quella di una rapina finita male. In corso i primi interrogatori.