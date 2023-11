Le macchie sulla porta e il cadavere in una pozza di sangue: Mario Palma ucciso a coltellate

Le macchie di sangue sulla porta e il cadavere riverso per terra, martoriato dalle coltellate. Mario Palma, 81 anni, è stato ucciso nella sua casa di via Mario Gigante nel quartiere di Fuorigrotta a Napoli. Le indagini, avviate domenica pomeriggio, sono alle battute iniziali. Nessuna pista è esclusa per un omicidio che al momento è un mistero.

A dare l'allarme è stata una vicina di casa. Sulla porta chiusa ha visto il sangue, si è insospettita e ha provato a chiamare l'anziano. Ha bussato più volte ma non ha ottenuto risposta. Ha quindi telefonato al fratello della vittima, che a sua volta ha allertato i carabinieri. Quando i militari sono arrivati, il corpo di Palma era in una pozza di sangue col volto sul pavimento. All'arrivo del medico legale si è scoperto che era stato accoltellato più volte: al viso e al collo.

I carabinieri stanno esaminando le immagini delle telecamere di zona, stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'anziano. Vengono sentiti i vicini, i parenti e gli amici. Palma era incensurato e viveva da solo, non aveva figli.

