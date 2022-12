L'uomo ucciso a coltellate in strada, arrestato un 47enne

C'è un arresto per l'omicidio di Nazzareno Paolo Teti, l'uomo di 52 anni ucciso a coltellate a Roma nella serata di giovedì 22 dicembre. Teti, originario della Calabria ma da tempo residente nella Capitale, è stato vittima di quello che ha i contorni di un agguato nella zona della Borghesiana. Le manette sono scattate per un cittadino albanese di 47enne. Il movente del delitto sarebbe da ricercare nella gelosia per una presunta relazione sentimentale tra la moglie e la vittima.

Teti, secondo la ricostruzione della polizia, stava cercando di far ripartire l'auto rimasta in panne utilizzando dei cavetti per l'accensione quando è stato aggredito alle spalle e ferito a morte. Soccorso, è morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso del policlinico di Tor Vergata dove era stato trasportato in codice rosso da un'ambulanza del 118. Fatale una ferita al collo.

I poliziotti della Squadra Mobile di Roma hanno fermato il 47enne alcune ore dopo il delitto. Determinante l'analisi di alcune immagini delle telecamere della zona. In una nota, dalla questura spiegano che

l'uomo è stato rintracciato in un parcheggio e "arrestato in quasi flagranza, misura per la quale la Procura della Repubblica sta chiedendo la convalida al gip".