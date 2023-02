Lo sfogo del papà di Niccolò Ciatti: "Il vero condannato è lui"

"Finché vivrò cercherò di dare una giustizia vera a Niccolò. Purtroppo alla fine è lui il vero condannato innocente alla pena più severa che esiste. La morte". Con queste parole Luigi Ciatti - il padre di Niccolò, il 22enne di Scandicci (Firenze) ucciso il 12 agosto 2017 a Lloret de Mar dopo un'aggressione in discoteca - commenta la condanna inflitta a Rassoul Bissoultanov. Ieri la corte di assise di Roma gli ha inflitto 23 anni di carcere anche se lui è latitante.

Bissoultanov, era già stato condannato in Spagna (in secondo grado) a 15 anni di reclusione, ma è irreperibile dalla scorsa estate. La sua è una lunga storia giudiziaria. Il primo arresto risale al 12 agosto 2017 in Spagna, poi dopo 3 anni e 10 mesi viene rimesso in libertà. Dopo essere stato scarcerato il ceceno lascia Girona e viene in seguito arrestato in Germania su mandato di cattura internazionale e poi estradato in Italia. Nel 21 dicembre 2021 la Corte d’Assise di Roma lo rimette in libertà, con un provvedimento poi annullato dalla Cassazione. Tornato in Spagna, la scorsa estate, dopo la condanna a 15 anni in Spagna, confermata anche in Appello, Bissoultanov riesce a fare perdere le sue tracce ed è ancora latitante.

"Penso al mio Niccolò - scrive oggi il padre - penso alla sua paura, al suo dolore, penso alla sua solitudine di tremendi secondi del 12.08.17 penso agli anni passati da quel giorno, alle udienze spagnole, alle udienze italiane, penso alle sentenze, penso alla giornata di ieri, risento le parole del pm Amelio, le parole dei nostri avvocati, le parole del difensore sul nulla, alle offese su Niccolò ai suoi amici, alle offese su di noi, definirlo avvocato è un azzardo".

Quello di papà Ciatti è un lungo sfogo dove vicenda giudiziaria e dolore personale si intrecciano: "Bissultanov è stato condannato in Spagna a 15 anni, in Italia a 23 anni non è certamente la condanna che ci aspettavamo e cioè l'ergastolo ma il problema vero è che non è in carcere, il problema vero è che è stato lasciato libero in Spagna con una sola firma settimanale. Adesso spero che le nostre forze dell'ordine ci aiutino a trovarlo affinché sconti la sua pena. E non dimentichiamoci del suo complice Magomadov colpevole quanto lui per la sua complicità".