Desirée in fuga da una finestra mentre l'ex uccideva mamma e sorella. Cristian Sodano: "Ho litigato e ho sparato"

Una fuga disperata, nelle orecchie il rumore dei proiettili che hanno colpito a morte la madre e la sorella uccise barbaramente dal suo ex (che aveva dormito nella loro casa) e la consapevolezza che il vero bersaglio era lei. Desirèe Amato ha trovato la sua salvezza scappando da una finestra e adesso le sue parole sono cruciali per ricostruire cosa è accaduto.

A quasi 48 ore dal duplice omicidio di Cisterna di Latina, comincia a delinearsi il quadro di quanto accaduto in quella casa di campagna dove il finanziere Cristian Sodano ha ucciso Nicoletta Zomparelli (46 anni) e Renée Amato (19 anni): madre e sorella della sua ex.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Desyrée Amato e Cristian Sodano si erano lasciati da poco. Era stata lei a lasciare il ragazzo, che ha 26 anni ed è maresciallo della guardia di finanza originario di Formia ma in servizio nel reparto navale di Ostia. La notte precedente l'omicidio il 26enne ha dormito a casa dell'ex. Al risveglio ha impugnato la pistola d'ordinanza e ha minacciato la sua ex. Lei si è chiusa in bagno, mentre la madre e la sorella, attirate dalle urla, hanno cercato di interporsi. Sodano ha premuto il grilletto, centrando le due donne. Poi si è diretto verso il bagno sfondando la porta.

Desyrée è riuscita a fuggire nella camera della sorella da dove si è lanciata dalla finestra per nascondersi dietro una legnaia. Da lì ha sentito altri due colpi di pistola. In stato di choc Desyrée ha approfittato di un buco nella rete di recinzione del giardino per raggiungere il benzinaio poco distante e chiedere aiuto.

Nel frattempo Sodano si è diretto con la sua auto a Latina e ha chiamato uno zio: "Ho fatto un casino". L'uomo ha convinto il nipote a costituirsi. La polizia ha trovato il finanziere a casa del parente: era affacciato alla finestra e sul divano accanto a lui c'era l'arma d'ordinanza usata per compiere gli omicidi. Il 26enne non ha opposto resistenza e ha ammesso da subito le sue responsabilità: "Ho litigato e poi ho sparato".

Lo stesso Sodano ha ricostruito le ore precedenti. Una versione che coincide con quella dell'ex. Nelle sue parole un dettaglio agghiacciante: la sorella di Desirée era sopravvissuta, ma lui è tornato in casa e le ha sparato altr due volte. "Non volevo farla soffrire", ha detto.

Terribile la scena che si è presentata agli occhi degli inquirenti nella casa delle tre donne: Nicoletta Zomparelli e la figlia Renèe erano riverse a terra a poca distanza l'una dall'altra in una pozza di sangue. Entrambe colpite al volto.