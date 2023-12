Omicidio nella notte di Natale: uomo ucciso a coltellate, si indaga per omicidio

Ucciso a coltellate alla vigilia di Natale. Un uomo di origine asiatiche è stato trovato morto, con alcune ferite d'arma da taglio sul corpo, nella serata di ieri 24 dicembre in un parcheggio alla periferia di Brescia. Le indagini sono in corso, ma sarebbe la pista dell'omicidio quella battuta dagli inquirenti. Il corpo della vittima, ancora in fase di identificazione, è stato scoperto intorno alle 21 dai carabinieri. L'uomo, di circa 60 anni, sarebbe stato accoltellato ed è deceduto per le ferite riportate nell'aggressione, in cui sarebbero coinvolte più persone.

I carabinieri di Brescia, in una nota, riferiscono di essere intervenuti a seguito di una segnalazione e di aver trovato il cadavere di un uomo. Sul posto è arrivata anche l'automedica e un'ambulanza dei volontari di Roncadelle. "Il corpo – si legge nel comunicato diffuso dal comando provinciale – presentava ferite da taglio idonee a cagionare la morte e, verosimilmente, inferte da ignoti nel corso di un'azione violenta. Sono in corso indagini a cura del Nucleo investigativo e della Compagnia di Brescia per chiarire l'accaduto". I militari del nucleo investigativo dell'Arma e la procura bresciana indagano per omicidio per ricostruire la dinamica dell'aggressione.