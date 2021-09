Donna uccisa nel parcheggio di un'azienda: l'assassino è in fuga

Omicidio a Noventa Vicentina. Non si conoscono al momento le motivazioni alla base del delitto. In Italia non si ferma l'escalation di violenza contro le donne

Omicidio a Noventa Vicentina, dove una donna è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Secondo le primissime informazioni, l'autore del delitto è un italiano con il quale la vittima, trentenne di origini straniere, si trovava nel parcheggio di un'azienda. Dopo averla uccisa, l'uomo è fuggito in auto facendo perdere le sue tracce. Ora è ricercato dai carabinieri, con il supporto della polizia, in tutta la provincia vicentina e lungo la rete autostradale. Non si conoscono al momento le motivazioni alla base del delitto. Il cadavere è stato rinvenuto poco dopo le 7 di venerdì.

Si è trattato di un vero e proprio agguato: appena scesa dalla sua auto la vittima, che si apprestava a iniziare il turno di lavoro, è stata affrontata dall'uomo e colpita da quattro proiettili esplosi in rapida sequenza. Mentre il cadavere della donna scivolava a terra tra due auto, l'assassino è salito a bordo di una jeep grigia ed è fuggito. L'omicidio è avvenuto davanti agli occhi di numerose colleghe che stavano per prendere servizio.

Si tratta del quarto femminicidio in pochi giorni. Ieri una donna di 60 anni è stata uccisa dal marito in un appartamento di via Sarcidano a Quartucciu, nell'hinterland di Cagliari. Secondo una prima ricostruzione, Angelica Salis sarebbe stata accoltellata ripetutamente dal marito, Paolo Randaccio, 67 anni, che poi ha chiamato lui stesso i carabinieri. Inutili i soccorsi per la vittima, già morta all'arrivo dei sanitari del 118 in casa. La donna è stata raggiunta da diverse coltellate, una delle quali al collo. L'omicidio sarebbe avvenuto al termine di una lite.

Mercoledì, invece, l'omicidio di Ada Rotini a Bronte, in provincia di Catania: la 46enne è stata uccisa in mezzo alla strada a coltellate dal marito che poi ha tentato di suicidarsi. Prima ancora, domenica 5 settembre, quello di Chiara Ugolini, la 27enne di Bardolino trovata morta nell'appartamento che condivideva con il fidanzato; unico sospettato al momento è il vicino di casa Emanuele Impellizeri, che davanti al gip del tribunale di Firenze per l'interrogatorio di convalida del fermo ha fatto scena muta.