Donna uccisa in casa a coltellate: il marito è ricercato

Una donna di 38 anni, Donatella Miccoli, è stata uccisa nella sua casa di Novoli (Lecce). L'omicidio è avvenuto nella notte. La donna è stata accoltellata a morte. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto hanno trovato il cadavere riverso sul letto. Era troppo tardi.

Come racconta Valentina Murrieri per LeccePrima, il marito della donna - Matteo Verdesca, corriere espresso di 38 anni nato a Copertino e residente a Novoli - è ricercato. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, al culmine di una lite, avrebbe ferito a morte la moglie per poi fuggire a bordo di una Renault Clio di colore bianco.

Donatella Miccoli, originaria di Mesagne, avrebbe compiuto 39 anni il prossimo settembre. La coppia aveva tre figli, che non erano in casa quando la madre è stata uccisa. L’appartamento di via Veglie dove viveva la famiglia è stato posto sotto sequestro, su disposizione della Procura della Repubblica di Lecce.

