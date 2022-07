Il ragazzo di 23 anni ucciso in strada dopo una lite

Un ragazzo di 23 anni è stato aggredito a morte poco prima di mezzanotte a Castel del Rio, in provincia di Bologna. I carabinieri, con il coordinamento della procura per i minorenni, stanno facendo gli accertamenti necessari per chiarire quanto accaduto. Dalle informazioni attualmente in possesso, tutto sarebbe avvenuto dopo una lite in strada forse nata per motivi banali. Il giovane sarebbe stato ucciso a coltellate nei pressi del centro sportivo del paese. Si tratterebbe di un ragazzo italiano che viveva a Castel del Rio.

Omicidio a Castel del Rio: ragazzo di 23 anni ucciso a coltellate

La vittima è stata soccorsa dal 118, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare: inutili i tentativi di rianimazione effettuati dai sanitari. Il fatto che operino i pm dei minori fa supporre che i primi sospetti si concentrino su qualcuno con meno di 18 anni.