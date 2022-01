Lite tra vicini si trasforma in omicidio: uomo massacrato a sprangate

Un litigio tra vicini è degenerato in un terribile omicidio all'alba di oggi, mercoledì 12 gennaio 2022, a Misano Adriatico, in provincia di Rimini. Un uomo di 50 anni, originario di Potenza, è stato ucciso all'esterno della sua abitazione da un 53enne di origini slovene. I due erano vicini di casa e sembra che tra loro non scorresse buon sangue.

Come spiegato dal capitano Luca Colombari, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Riccione, la vittima è stata trovata ancora in vita, prima di morire ha avuto solo il tempo di dare qualche indicazione ai carabinieri, che hanno trovato il responsabile ancora nell'abitazione, chiuso nel bagno.

Il 53enne è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio al termine dell'interrogatorio condotto in caserma dal pm della Procura di Rimini Luca Sgambati, che coordina le indagini, assieme ai carabinieri della Compagnia di Riccione.

L'arma utilizzata per colpire alla testa il 50enne è un manubrio da palestra: ''L'omicidio - ha aggiunto Colombari - è avvenuto al termine dell'ennesima lite accesa da una vecchia acredine tra i due, a seguito della querela che la vittima aveva sporto tempo addietro nei confronti del suo aggressore sempre in relazione a motivi di vicinato".